Formazioni confermate con Shaw titolare così come Carvajal e Le Normand

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 19:52:01 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Esattamente un mese dopo l’inizio di Euro 2024, con la vittoria schiacciante della Germania sulla Scozia, il torneo raggiunge il suo culmine stasera, quando l’Inghilterra affronta la Spagna a Berlino. L’Inghilterra spera di fare meglio della sconfitta ai rigori subita contro l’Italia tre anni fa, mentre la Spagna punta a conquistare il quarto titolo europeo, un record. Notizie sulla squadra L’Inghilterra ha fatto un cambiamento con Gareth Southgate che ha optato per Luketerzino sinistro al posto di Kieran Trippier. Non è chiaro se Tripper abbia un problema o se Southgate abbia semplicemente optato per il giocatore più naturalmente mancino.