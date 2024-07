Finale Wimbledon e UEFA Euro 2024 | Una Domenica di Grande Sport su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Unadida non perdere su Sky e in streaming su NOW con ladel singolo maschile die di. Si parte con il tennis dal centrale delAll England Lawn Tennis & Croquet Clubper la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.La partita sarà in diretta esclusiva dalle 15 su SkyUno, SkyTennis, Sky4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.Dalle 14, il pre partita Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme al tre volte campione diBoris Becker. In collegamento da Londra, approfondimenti e analisi di gioco con Ivan Ljubicic, e le ultimissime di Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.In serata, l’attodi, Spagna-Inghilterra, che incoronerà i campioni d’pa all’Olympiastadion di Berlino.