Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia femminile 2024! Kopecky staccata nel finale trionfo azzurro dopo 16 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) SediciFabiana Luperini,riporta la Maglia Rosa in Italia. Straordinariodella nativa di Verbania, che conquista il. Semplicemente fantastica l’atleta della Lidl-Trek, che si è presa il simbolo del primato dalla cronometro iniziale e poi è riuscita a difenderlo fino ad un’ultima tappa, alla quale si presentava con un solo secondo di vantaggio sulla belga Lotte(Team SD Worx – Protime). Nell’ottava ed ultima tappa da Pescara a L’Aquila,è stata perfetta, controllando perfettamente, suggellando nelcon lo scatto negli ultimi cento metri a cui la belga non è riuscita a rispondere. Un arrivo a braccia alzate per, che va a suggellare la sua maglia rosa.