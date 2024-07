E’ stato Mark Violets la clamorosa bufala sull’attentatore di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Sui social nei minuti successivi all’attentato disvelato il presunto nome del responsabile. Una fake news ripresa da tutto il mondo. El Pais, Wall Street Silver e tanti altri media internazionali hanno ripreso la notizia uscita sui social sul presunto attentatore di. Il personaggio sbattuto in copertina a pochi minuti di distanza dalla sparatoria in Pennsylvania è quello di, identificato come un membro degli Antifa dal dipartimento di Polizia dei Butler. Ladi– cityrumors.it – foto Ansa/XUn tweet che nel giro di davvero poco tempo ha fatto oltre 2 milioni di visualizzazioni, ma poi ci si è accorti che era una. La persona in foto, infatti, era Marco Violi, giornalista molto conosciuto a Roma per aver condotto diverse trasmissioni sportive sui giallorossi e per essere l’editore della prima web radio dedicata alla squadra allenata oggi da Daniele De Rossi.