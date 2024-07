Chi era Thomas Matthew Crooks l’attentatore che ha sparato contro Donald Trump

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 14 luglio 2024) Il candidato repubblicano alle presidenziali americaneè stato vittima di un attentato, durante un comizio a Butler, appena fuori Pittsburgh. Ha riportato solo una ferita all’orecchio, mentre il suo attentatore è stato ucciso dalla sicurezza. Si chiamava, aveva 20 anni, di Bethel Park, in Pennslylvania, ed era registrato come repubblicano nelle liste elettorali. Secondo quanto diffuso dal New York Times aveva anche fatto una donazione di 15 dollari al partito Repubblicano. Sempre secondo il quotidiano newyorchese Crook si era diplomato alla Bethel Park High School nel 2022 e aveva ricevuto un premio da 500 dollari, una stella d’oro, nell’ambito di un’iniziativa di matematica e scienze. Sul web circolano diverse immagini del