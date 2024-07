Cessione Messina il club allo scoperto | il comunicato ufficiale sul futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) In casacontinua a tenere banco ildele circolano con insistenza le voci sulla. Ilha deciso di uscireattraverso una nota. “L’ACRcomunica che la trattativa con il gruppo interessato all’acquisizione delnon è sospesa e non ha subito alcun rallentamento dovuto alle condizioni di salute del Presidente. Non esiste, altresì, alcuna discussione sulle quote da cedere o su alcun dettaglio della trattativa di vendita. Tutte le condizioni sono contenute nell’intesa sottoscritta dalle parti in data 23 giugno 2024. La conclusione positiva della trattativa, avviata con il gruppo interessato all’ACR, non dipende dalla proprietà. Si rimane, tuttavia, fiduciosi nell’esito positivo di una procedura che obiettivamente è complessa, tenuto conto dell’importanza del gruppo estero.