Ce ne sono tanti | Taylor Swift ferma tutto e tossisce imprevisto sul palco

(Di domenica 14 luglio 2024) Folla in delirio per il concerto dia Milano. La pop star americana, live in Italia dopo anni di assenza, salita suldello stadio San Siro, sold out per la sua prima data (la seconda è questa sera, domenica 14 luglio), ha detto: "Cerco di sfidare me stessa a fare cose che non ho mai fatto prima o canzoni che non suono da molto tempo". Incantato, però, non è stato solo il pubblico della cantante, ma anche lei stessa. A stupirla è stato il coro partito dallo stadio. Prima che l'artista potesse iniziare a suonare e cantare alcuni dei suoi più celebri brani al pianoforte, il pubblico italiano ha intonato "Sei bellissima". Senza parole, lasi è portata le mani alla bocca e ha detto: "Wow, nessuno è mai stato così gentile con me in tutta la mia vita".