Bimbo gioca nell’hotel abbandonato Cade dal terzo piano | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Dal tardo pomeriggio di venerdì è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cona. A rimaneremente ferito dopo una caduta dall’alto un bambino di undici anni. "Venerdì intorno alle 18 – racconta la sua mamma tra le lacrime – sono stata avvertita che mio figlio si era ferito in quell’immobile, su cui io e anche altri genitori avevamo già fatto alcune segnalazioni verbali della pericolosità. Il cancello che dovrebbe impedirne l’ingresso infatti è rotto". Si ferma un attimo per recuperare i ricordi e per calmarsi, considerando che anche lei dopo avere raggiunto il luogo dove era caduto il figlioletto, ha poi accusato un malore. "Non sappiamo ancora se dovrà o potrà essere operato – aggiunge la madre – ci è stato detto che nella caduta ha riportato la frattura di due costole, della clavicola e c’è il sospetto di problemi anche alla milza, oltre a varie ferite.