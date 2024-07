Attentato a Trump cosa sappiamo | gli spari chi è il killer i testimoni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – Donaldferito in un. Un cecchino di 20 anni spara mentre l'ex presidente sta tenendo un comizio a Butler, in Pennsylvania, per la campagna verso le elezioni Usa 2024.viene colpito all'orecchio destro. Una persona tra gli spettatori viene uccisa, altre due vengono ferite gravemente. L're, identificato come Thomas Matthew L'articolo: gli, chi è il, iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .