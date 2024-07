Un bonus green ai pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Con quasi uno sciopero alla settimana dei mezzi pubblici, giovedì 18 luglio nuovo stop, c’è il forte rischio che l’utente si attrezzi diversamente per raggiungere soprattutto il posto di lavoro. E che la scelta, per oggettiva mancanza di alternative, si rivolga verso l’automobile con un inevitabile peggioramento dell’ambiente e delle politiche per ripulire dai veleni l’aria che respiriamo. E magari che alla fine l’auto ritorni a essere il mezzo preferito per muoversi in città. Sul diritto a scioperare non si discute e la contrapposizione tra lavoratori deve essere assolutamente evitata. Non serve neppure, sarebbe lungo e anche dannoso, disquisire su modalità, motivazioni e reale rappresentanza di alcune sigle sindacali. Quello che si potrebbe tentare di fare è di evitare “la scelta alternativa” del ritorno sistematico all’auto.