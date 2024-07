Spunta la stella dello chef Carlo Cracco al Grand Hotel di Castrocaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Forlì, 13 luglio 2024 – Ile la Lucia Magnani Health Clinic disi arricchiscono di una nuova, prestigiosissima,. A breve le due eccellenze dell’universo alberghiero e del benessere accoglieranno nel proprio team lo, nome altisonante del mondo della ristorazione. Una collaborazione iniziata, in sordina, già da qualche tempo e destinata a formalizzarsi in una partnership con ogni probabilità a partire dal mese di settembre. Il primo importante indizio dele colpo, in attesa dell’annuncio ufficiale, è stato un evento privato ma molto partecipato (almeno cento persone) quale la cena di fine anno sportivo della Pallacanestro Forlì 2.015. Per celebrare la stagione caratterizzata dalla vittoria della Coppa Italia, c’era il pluripremiato