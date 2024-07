Sinner ha spiazzato tutti | decisione clamorosa dopo Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 luglio 2024)ha: il tennista azzurrol’eliminazione aha deciso di scappare dall’Inghilterra. Ecco cos’ha fatto La sconfitta ai quarti di finale è stata sicuramente inaspettata. Però il malore, dovuto anche ad un virus così come spiegato alla fine del match in conferenza stampa, ha costretto Jannikad alzare bandiera bianca. E anche ad abbandonare in maniera definitiva Londra. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itNelle ore successiva ha rinunciato ufficialmente al torneo di Bastad, un ATP 250, che nella mente dell’italiano era il torneo da utilizzare come preparazione alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno tra meno di due settimane. Meglio riposare, insieme alla compagna Anna Kalinskaya che non lo ha mai perso di vista in questi ultimi mesi.