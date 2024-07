Sanremo 2025 | le date possono slittare per la Coppa Italia Ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Il Festival dipotrebbedi una settimana a causa della sovrapposizione con i quarti di finale di, trasmessi da Mediaset. Questa coincidenza non gioverebbe al Festival della canzonena, che vedrebbe diminuire in la propria audience. Il proprietario del teatro Ariston, Walter Vacchino, ha dichiarato che “da parte nostra non c'è alcun problema", spiegando che al momento non ci sono stati contatti ufficiali con la Rai. Ledella nuova edizione del festival di– dal 4 all'8 febbraio – erano state rivelate proprio da Vacchino lo scorso 23 giugno. Il primo a sollevare la questione è stato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che ha criticato la sovrapposizione con un post su Facebook.