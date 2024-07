Quanto guadagna Paolini se vince Wimbledon | il premio è da capogiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Londra, 13 luglio 2024 – È il giorno più importante per Jasmine. La tennista toscana scende in campo oggi alle 15 per conquistare il trofeo più importante: il titolo di. Un’impresa mai riuscita a nessuna italiana. Di fronte avrà la ceca Barbora Krejcikova, numero 32 della classifica Wta. epa11472610 Jasmineof Italy celebrates winning against Donna Vekic of Croatia during their Women's Singles semi final match at theChampionships,, Britain, 11 July 2024. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY, oggiin finale. Papà Ugo: "Ho sempre creduto in lei, la mamma anche di più"verso la leggenda Per Jasmine, già virtualmente numero 5 del mondo e alla seconda finale slam consecutiva dopo quella al Roland Garros, c’è l’occasione di entrare nella leggenda: all’ultimo atto dei Championship arriva in grande forma, grazie alla semifinale vinta in rimonta ai danni della croata Donna Vekic (2-6, 6-4, 7-6).