Pallanuoto il Settebello batte anche la Francia e vince il Quattro Nazioni di Budapest

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilildi: in Ungheria, l’Italia del CT Alessandro Campagnalanel terzo ed ultimo match del torneo e chiude la competizione a punteggio pieno. Gli azzurri regolano i transalpini con lo score di 10-7. Il secondo posto sarà in palio nella sfida tra Ungheria e Giappone. Il miglior marcatore azzurro quest’oggi è Di Fulvio, autore direti, mentre Velotto mette a referto una doppietta, infine Cassia, Echenique, Bruni e Condemi siglano un gol a testa. Ilin precedenza aveva battuto il Giappone per 13-12 all’esordio e l’Ungheria padrona di casa per 13-11 ieri. L’Italia ha giocato in Ungheria con i 13 atleti convocati per le Olimpiadi, oltre a Cassia, aggregato. Terminato il torneo magiaro, ora l’Italia si sposterà a Siracusa, dove affronterà venerdì 19 luglio ancora l’Ungheria, alle ore 20.