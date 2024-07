Napoli | Antonio Conte ha dettato nuove regole

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Non è un sergente di ferro alla Bersellini o Capello. Ma, nel primo giorno e mezzo di lavoro in Trentino, ha già lasciato il segno. Hail tecnico azzurro. Anno nuovo, ritiro nuovo. Chi pensava di vivere a Dimaro Folgarida una pre-season come in passato si è sbagliato di grosso. Neanche il tempo di cominciare gli allenamenti che ha immediatamente modificato delle vecchie abitudini. Vabbene far godere ai tifosi i propri beniamini ma ci vuole moderazione. I tifosi devono capire che qui in Val di Sole ildeve programmare la prossima stagione. E quindi non bisogna distrarre i ragazzi che sudano sul campo di Carciato. Ed è per questo che donha chiesto agli addetti al campo di avvisare gli spettatori di applaudire gli azzurri solo prima e dopo le sessioni.