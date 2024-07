Mida la nuova fidanzata è famosa | beccata a casa sua

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 13 luglio 2024) Personaggi tv., lasua – Sembra sul serio un periodo d’oro per. Non solo i dischi di platino per Rossofuoco, il giovane avrebbe anche trovato l’amore. Tanti ricorderanno che nei primi mesi di permanenza in casettaha stretto un legame con la ballerina Gaia. Con l’inizio del serale la relazione tra i due alunni è terminata e non troppo bene. ( dopo le foto) Leggi anche: Matrimonio Clizia e Paolo, il gesto per Eleonora Giorgi commuove gli italiani Leggi anche: Clizia e Paolo sposi, il regalo da brividi della suocera Eleonora Giorgi, lasua Ad aprile Gaia ha accusato l’ex fidanzato, il cui vero nome è Christian Prestato, di averla presa in giro e di non aver mai provato niente per lei.