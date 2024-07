Martina Franca | fontana pubblica sempre aperta proiezione d’impiego spreco? di circa 1752000 litri di acqua in un anno La carenza idrica impone ovunque di razionalizzare

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 13 luglio 2024) Mezzo litro in nove secondi. La nostra Evelina Romanelli ha rilevato questo getto d’stamattina alle 9dalladella stazione ferroviaria di. Mezzo litro in nove secondi in unain funzione significa unadi cinquein un minuto e mezzo, dieciin tre minuti ovvero duecentodiin un’ora. Cioè 4800diin un giorno che, moltiplicato 365, fa unadiin un. Da una sola, piccola,, di una piccola stazione ferroviaria. Undici anni fa segnalammo un caso analogo in un’altradi, in piazza Umberto. Lì venne prontamente installato un rubinetto che si apre e si chiude secondo la necessità. Quantaè stata risparmiata in questi undici anni.