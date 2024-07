Maltempo nel Varesotto centinaia di alberi caduti e venti persone soccorse Il bilancio della tempesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Varese, 12 luglio 2024 – In serata un primodelle attività svolte dai vigili del fuoco durante la giornata, ancora non hanno terminato gli interper i danni causati dalladi questa mattina: sonoglio pericolanti, 130 su abitazioni o cavi elettrici, 20 lein abitazione o in auto, 230 le richieste di intervento, 130 per piante pericolanti, decine per danni dovuti alla furia dell'acqua e del vento, 30 per sgombero di infrastrutture da arbusti e materiale accumulato, 25 per danni da acqua, 25 per rimozione di elementi pericolanti e dissesti. Sono i numeri del grande lavoro dei vigili del fuoco per far fronte alla violenta ondata diche all'alba di oggi ha colpito Varese e il