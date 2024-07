La Collezione Torlonia in esposizione al Louvre

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 13 luglio 2024) Life&People.it Lanon aveva mai lasciato i confini nazionali fino al 26 giugno quando Bulgari ha prenotato un viaggio speciale per la più grandeprivata di statue e reperti provenienti dal mondo greco antico e dall’impero romano. Rue illuminate da lampioni, flaneur che passeggiano sulle sponde della Senna e il sole che scalda i turisti sotto la Tour Eiffel: questo sarà lo scenario che le sculture del complesso romano vedranno fino all’11 novembre 2024, ultimo giorno della Mostra Capolavori della. Questa appartiene alla Fondazione omonima che dal 2017 ha Bulgari come main sponsor. La maison capitolina ha sempre dimostrato grande attenzione alla storia dell’Urbe e alle sue radici che affondano nel cuore dell’umanità, come dimostrato dallaAeterna organizzata e presentata nel contesto delle Terme di Diocleziano dando ancora slancio all’impegno di cura e salvaguarda delle opere antiche, Bulgari ha restaurato l’interache per la prima volta si mostra al pubblico francese.