Juve doccia gelata | Giuntoli beffato il grande obiettivo non arriverà

(Di sabato 13 luglio 2024) Lantus vede sfumare unper il club bianconero e, ecco cosa sta accadendo Douglas Luiz e Khéphren Thuram per iniziare, Michele di Gregorio per continuare. La rivoluzione in casantus è già partita e già sono stati messi a segno i primi colpi di mercato. Due centrocampisti ed un portiere, seguendo i diktat di Thiago Motta che ha preso in mano le redini della squadra e si è calato completamente nella nuova realtà bianconera. Nulla lasciato al caso alla Continassa e non potrebbe essere certo altrimenti: si deve ritornare a vincere, l’è chiaro e l’ex tecnico del Bologna prepara la nuova stagione conscrupolo dopo aver presentato una vera e propria lista degli obiettivi di mercato per il suo credo calcistico che avrà nel 4-2-3-1 il modulo base con lieve divagazione sul 4-3-3.