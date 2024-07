Il futuro in carrozza Un Besanino ogni mezz’ora la fermata davanti al Parco e nuovo look alla stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Laferroviaria come un grande cantiere. Lavori sul piazzale esterno, sulle banchine e lungo i binari. Nuove prospettive e nuove destinazioni per i pendolari e i viaggiatori monzesi. Il primo intervento, già avviato, corre lungo la linea del, in un’estate che, come da tradizione, è stagione di cantieri e di qualche disagio in più per i pendolari. Nella fattispecie, gli utenti del- la linea S7 Milano-Molteno-Lecco - dovranno fare i conti con la sospensione delle corse (per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale ad opera di Rfi) fino all’8 settembre. Ancora due mesi in cui a far la spola tra Milano e Lecco via Molteno ci sono autobus sostitutivi, che di norma rispettano le fermate ferroviarie, che in provincia di Monza e Brianza sono: Monza, Monza-Sobborghi, Villasanta, Buttafava, Biassono-Lesmo, Macherio-Canonica, Triuggio, Calò, Villa Raverio, Besana, Renate-Veduggio.