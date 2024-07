Il dottor Tasca lascia l’ospedale | Ma la mia attività continua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ignazio, primario in Otorinolaringoiatria, salutadi Imola dopo quarant’anni di servizio. Il termine dell’esperienza nel servizio pubblico non implica però la fine dell’del medico, che proseguirà al di fuori dell’azienda ospedaliera., come si sente? "Sicuramente è un momento particolare, ho passato tanti anni nell’azienda ospedaliera, sono cresciuto professionalmente e quindi è tutto un po’ strano. Inoltre, stondo delle persone amiche, colleghi che, nell’ambito del lavoro, hanno contribuito alla crescita dell’Otorinolaringoiatria, apportando un valore aggiunto all’esperienza. La miaclinica e chirurgica però non si ferma. Non dimenticherò quello che ho dato e ottenuto dal territorio imolese".