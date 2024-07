Il caso di Giacomo Passeri lo spacciatore detenuto in Egitto che la sinistra vorrebbe liberare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi, l’italianoin, agita la. Il Pd e Avsro la liberazione del trentunenne e sparano a zero con il ministro Tajani.non è in carcere per reati di opinione, come era successo a Zaki, liberato grazie al lavoro diplomatico di Giorgia Meloni, ma perché accusato di spaccio di stupefacenti. Non una canna ma 60 0vuli di droga in pancia “Una piccola quantità di marijuana per uso personale”, sostiene Laura Boldrini relativamente al possesso di droga del ragazzo italianoa Il Cairo, ma è una bugia . Luigi, 31 anni, originario della Sierra Leone, arrivato a Pescara nel ’97 e residente a Londra, è accusato di detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.