I sogni dei figli si avverano grazie alla volontà

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono il papà di una ragazza di 20 anni di nome Nicole. A lei scrivo per dire! Uncolmo d'orgoglio paterno, immenso, per il risultato ottenuto: al test d'ingresso di Medicina e Chirurgia 2024, su 60 domande Nicole ha risposto correttamente a tutto. 60 su 60 esatte e ottenimento del punteggio massimo di 90/90 (1,5 punti a risposta corretta). In una società di ragazzi/e social addicted (cosa che miaa sia ben chiaro non disdegna) il risultato perfetto di Nicole dimostra svariate cose: che l'abnegazione, la, il desiderio, la caparbietà e la dedizione possono portare ovunque si. Che credere in se stessi e porsi obiettivi ambiziosi porta risultati a volte stupefacenti. Che nulla è mai troppo, se cercato, voluto e affrontato con tutto noi stessi.