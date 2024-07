Fly Me to the Moon | l' astronauta Umberto Guidoni parla della corsa allo spazio tra fake news e allunaggi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 luglio 2024) Abbiamo avuto modo di fare qualche domanda aitaliano che, in occasionepresentazione di Fly Me to the, ci hato dio, scienza nel cinema e dei prossimi obiettivi da raggiungere. La Luna ha sempre suscitato sull'essere umano una certa fascinazione: che sia un espediente romantico o uno dei traguardi scientifici più importanti dell'umanità, questo satellite ha incarnato per secoli il ruolo di compagna silenziosa delle notte più limpide. Ed è propio sfruttando questo tipo di suggestioni che Greg Berlanti confeziona una commedia romantica interessante e piacevole con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum. Stiamondo di Fly Me to the- Le due facceLuna, un racconto di finzione liberamente ispirato alla storia del primoo avvenuto nel 1969.