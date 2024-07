Dopo i 45 anni le donne che si occupano di sport spariscono dalla tv Ilaria D’Amico? Nessuno si scandalizza di non vederla | così Giorgia Rossi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)è stata una delle ospiti del Festival La Ripartenza, a Bari. La giornalista e conduttrice di DAZN ha parlato di come lesiano ancora vittime di molti pregiudizi nel mondo dello: “I Mondiali a Mediaset sono stati il mio punto più alto. Ma sono stata vittima di pregiudizi. Di fronte a un risultato come quello, mi sono sentita dire ‘perché è lì?’. Cos’era? Per una parentela? Per l’aspetto fisico?ha mai pensato al merito”. Ancora,ha aggiunto: “Essere donna nel mondo del giornalismoivo non è semplice perché la competizione nasce proprio tra, ed è un boomerang. Quante conduttrice sopra i 50 e i 60 vedete sullo schermo? Paola Ferrari è un’eccezione. Una fuoriclasse comenon è in tv esi