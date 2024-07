Consiglio comunale per il sindaco Serafini | Facciamo rete e Loiano diventerà bellissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Cambio vita per Roberto, l’ex comandante dei carabinieri che alle scorse amministrative di giugno, con l’appoggio dei dem, è diventato il nuovodi. Il primo cittadino, che si è insediato con la Giunta la scorsa settimana, durante il primo, ha già le idee chiare sul da farsi. "Come prima cosa - sottolinea- ritengo sia importante avviare una comunicazione con i cittadini e le associazioni del territorio. La comunicazione è stata la base di tutta la campagna elettorale e non ci fermeremo certo adesso che abbiamo appena iniziato questa nuova fase. La campagna elettorale, esperienza nuova per me, è stata molto impegnativa soprattutto per le competenze e la professionalità dell’avversaria, ben conosciuta sul territorio.