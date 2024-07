Classica contemporanea moderna Danza per tutti i ‘gusti’ a Riccione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Oltre 600 ballerini e 42 docenti di fama internazionale stanno per invadere, dove da lunedì a venerdì della prossima settimana tra piazzale Roma, palacongressi, Grand Hotel e palazzo del Turismo, si terràEstate. In programma spettacoli serali aperti al pubblico e 42 ore di lezioni di, modern,e urban dance rivolte ai ballerini. Tra i docenti Daniele Sibilli, unico ballerino italiano che ha partecipato al tour mondiale di Madonna, Alessio Padula della compagnia Person Dance di New York, tornato in Italia per ballare con Alessandra Amoroso ed Elisa Toffoli, Macia di Paola, coreografa di numerosi videoclip della Marrone, Zero, Elodie e Mengoni. Due le novità di questa edizione: giovedì 18 in piazzale Roma durante la serata di gala ‘Dancexperience’, la Cruisin’ Records presenterà in anteprima ‘Un’Estate con Te’, coinvolgente brano che in modo innovativo dà seguito a ‘Romagna Mia’, gioiello del mitico Secondo Casadei.