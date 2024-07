Chi è Anant Ambani | il patrimonio del rampollo della famiglia più ricca dell’Asia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Mumbai, 13 luglio 2024 - Un matrimonio in pompa magna pere Radhika Merchant. Dopo due mesi di festeggiamenti in giro per il mondo, anche a Portofino, ieri 12 luglio si è celebrato l’atteso rito indiano tra i due 29enni miliardari, il terzogenito del presidente di Reliance Industries Mukeshe la figlia degli imprenditori farmaceutici Viren e Shaila Merchant. Quelle celebratesi al Jio World Convention Centre sono state nozze sfarzose, come s’immaginava: strade chiuse per la città, balli e festa a tema giungla, con circa 1200 ospiti tra politici, star di Bollywood e super-ricchi da ogni parte del mondo. Per questo matrimonio si stima siano stati spesi 600 milioni di dollari. Ma perchéè così ricco? Chi è? Si tratta del figlio più giovane di Mukesh, 66enne e proprietario delle Reliance Industries, colosso industriale fondato dal padre nel 1966 e che si occupa di petrolio, retail e telecomunicazioni.