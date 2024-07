Caldo e alte concentrazioni di ozono in Emilia Romagna | dove e quali sono i rischi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – Ilintenso di queste settimane inha fatto salire lediin cielo. "La presenza dell’alta radiazione solare di questi giorni ha fatto sì che dal 7 e dall’8 luglio ci sia stato un incremento con valori importanti. Poi l’11 luglio abbiamo toccato il limite massimo a Forlì e a Rimini. L’è un ossidante e il superamento delle soglie di legge deve essere comunicato in maniera appropriata, visto che può dare particolari problemi alle via aeree”. A dirlo è Vanes Poluzzi, responsabile di Ctrtà dell'aria di Arpae, che spiega come questa settimana in particolare lae le zone a sud di Reggiosiano state investite da ondate particolarmente intense dichestate concause di una proliferazione di