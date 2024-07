Calciomercato Milan Strahinja Pavlovic più vicino | adesso Malick Thiaw può partire  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 luglio 2024), nuovi contatti per il centrale del Salisburgopuò. Ecco la situazioneè sempre piùal. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, nelle ultime ore sono stati registrati nuovi contatti tra la dirigenza del club di via Aldo Rossi e l’entourage del difensore serbo. Moncada e Furlani stanno, infatti, cercando di accelerare per regalare a Paulo Fonseca un nuovo innesto per la retroguardia. Con l’arrivo del centrale del Salisburgo, però, potrebbe riaprirsi il discorso legato alla cessione di. Il tedesco piace molto in Premier League, specialmente al Newcastle, che dopo Sandro Tonali potrebbe mettere a segno un altro colpo dal