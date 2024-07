Booster Gold | Kumail Nanjiani sarà il protagonista della serie DC? RUMOR

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 13 luglio 2024)ilDC?Una nuova indiscrezione che circola in rete sostiene che la previstaDC Studios/Maxabbia trovato il suoe che l’eroe saltatore nel tempointerpretato da un attore che ha debuttato nel MCU solo tre anni fa. Secondo Nexus Point News,– che ha interpretato Kingo in Eternals dei Marvel Studios – sarebbe stato scritturato per il ruolo di Michael John Carter nel prossimo show del DCU. La fonte è stata affidabile in passato e sembra molto fiduciosa riguardo questa notizia di casting, quindi potrebbe esserci del vero. Per avere la certezza assoluta, però, bisognerà aspettare che i produttori o James Gunn la confermino. Tuttavia, considerando che ci si aspetta cheriprenda ancora i panni di Kingo nel MCU – dato anche il finale di Eternals – sarebbe piuttosto strano vederlo impegnato contemporaneamente in un progettorivale DC, motivo per cui la notizia è per ora da ritenere solo uninfondato.