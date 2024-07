?Annina Vallarino | Sono le donne le vere vittime del neofemminismo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Distinguere tra problemi reali e mode attuali, a partire dal «patriarcato», in cui un genere sessuale è rappresentato come «classe oppressa». Una saggista muove la sua autocritica. Senza pregiudizi Ideologici. Irrequieta e dinamica,ha cambiato spesso città: Genova, Bologna e Milano, poi Londra, dove ha conseguito il master al London College of Communication, e ora vive nel sud della Francia. In mezzo a tanti spostamenti, il suo centro di gravità è il lavoro di editor e la scrittura con una predilezione per le questioni femminili. Ha appena pubblicato Drama (Neo edizioni), il suo primo romanzo, e subito dopo il saggio Il femminismo inutile. Vittimismo, narcisismo e mezze verità: i nuovi nemici delle(Rubbettino editore).