X Municipio sinergia Chiesa-Istituzioni per contrastare il disagio giovanile

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ostia, 12 luglio 2024 – Un importante progetto è stato presentato stamane, venerdì 13 luglio, presso la Sala Massimo di Somma del X: Missione giovani, oggi devo fermarmi a casa tua”, una significativa promessa da parte della Comunità Pastorale “in uscita Borghetto Giovani”, che si realizzerà lungo il litorale romano dal 14 al 21 luglio. Un cammino trasformatosi in realtà, presentato dal Prefetto Don Giovanni Patanè e dal Diacono Simeone Generoso, assieme al presidente del Xdottor Mario Falconi e all’assessore Andrea Morelli. Un progetto che inizia da lontano e che non si fermerà a questo avvenimento, ma che vuole festeggiare questo lungo cammino in una serie di eventi che si terranno sul nostro litorale, da partite di calcetto, a momenti di ascolto e preghiera, ma anche divertimento e musica con il concerto finale dei Gen Rosso, a titolo gratuito presso il parco XXV Novembre.