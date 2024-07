Tour de France ritorna l’incubo Covid | già 2 ritirati si rivedono le mascherine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) La carovana delde2024 prosegue spedita in vista della fase conclusiva della seconda settimana con i riflettori sempre puntati sulla sfida a tre per la maglia gialla tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard. Da monitorare però con attenzione una variabile extra-sportiva che sta serpeggiando in gruppo, provocando già almeno un paio di ritiri. Stiamo parlando di un virus ed in particolare del, che torna dunque a far parlare di sé anche nell’ambito della Grande Boucle. Sin dall’inizio del grande girose sono rispuntate le, a testimonianza di una situazione abbastanza delicata soprattutto tra le fila di alcune squadre. Purtroppo in tal senso ieri è arrivata la notizia di altri due ritiri. Il danese Michael Morkov, ultimo uomo di Mark Cavendish per le volate, ha dovuto lasciare ildopo essere risultato positivo al