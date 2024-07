Summer Spritz Glow il trucco perfetto per le sere d’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è chi non rinuncia alnemmeno per andare in spiaggia. E allora, per avere unlook che si addica al contesto e al caldo, un’idea potrebbe arrivare da una delle tendenze del make-up più popolari di questa stagione, ossia il, così chiamato da uno dei cocktail per aperitivo made in Italy più amati in qualunque momento dell’anno, ma soprattutto al tramonto, in riva al mare. Caratteristiche Accanto all’altro trend del momento, il Sunset Blush, ilripropone, nei colori e nella luminosità, l'atmosfera estiva con colori che spaziano dall'arancio al rosso, passando per il giallo e il dorato, fino al pesca. Lo scorso anno, invece, a farla da padrone era il rosa, declinato in varie sfumature nel cosiddetto Strawberry make-up, ilFragola.