Stabilizzazioni Asl Na3 Sud Nappi Lega | De Luca nulla da festeggiare Riapra i pronto soccorso

(Di venerdì 12 luglio 2024): “Si vergogni. Invece diper il suo nuovo (finto) successo, Defarebbe meglio a darsi da fare per riaprire quel drappello e tutti gli altri ps negati all’utenza” “Il ‘maestro di festa’ Vincenzo De, si prepara a celebrare in pompa magna la stabilizzazione di quasi 150 operatori in servizio presso l’Asl Na3 Sud. Naturalmente fa sempre piacere che dopo un faticoso iter che dura da anni, si arrivi alla stabilizzazione dei lavoratori, tra l’altro resa possibile solo grazie a fondi del Governo”. Così Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. “Va però sottolineato che dall’Asl Na3 Sud dipende anche l’ospedale Sant’Anna e Maria Santissima della Neve di Boscotrecase, che da oltre 4 anni è sguarnito di, perché il presidente della Regione lo ha chiuso e non è nemmeno in grado di trovare le unità che servono a farlo ripartire”.