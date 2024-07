Quintana sarà Solestà a dare il primo assalto al moro Chiude Porta Romana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ascoli, 12 luglio 2024 – Ilal, nelladi luglio in programma domani al campo dei giochi,di Luca Innocenzi per. Toccherà al recordman dello Squarcia, dall’alto delle sue 16 vittorie personali, inaugurare la giostra in notturna. Per secondoil turno del debuttante Davide Dimarti della Piazzarola, per terzo a Denny Coppari diTufilla. Il quarto a scendere in pistaTommaso Finestra di Sant’Emidio, quinto Lorenzo Savini diMaggiore e ultimo il campione in carica Lorenzo Melosso per. Questo l’esito del sorteggio andato in scena questa sera durante il Saluto alla Madonna della Pace, la cerimonia che quest’anno si è svolta eccezionalmente a piazza Ventidio Basso di fronte alla chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, anziché a piazza Sant’Agostino.