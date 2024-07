Nuova avventura tv per Belen | dove la vedremo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’annuncio di Discovery Nuovo annuncio da parte di Discovery: questa volta sul Nove arrivaRodriguez. L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda con un comunicato. Sul Nove, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di Only Fun – Comico Show, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana. Su Real Time poi, sarà per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, show prodotto da Banijay Italia che vede coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione. “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine – sottolinea la showgirl e conduttrice – va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me.