Non mi hanno pagato un euro Lo chef più stellato di Spagna lascia il ristorante di Madrid

(Di venerdì 12 luglio 2024) Succede anche grandi di incappare in qualche fregatura. Il superMartín Berasategui, uno che accumula stelle come fossero noccioline,El Club Allard didopo appena un anno e mezzo e la conquista della stella Michelin (la dodicesima per lui). Il motivo? Non è mai stato. Lo riferisce El Pais, a cui loha affidato un suo sfogo: «Sono rimasto incredibilmente turbato. Lavoro da 49 anni e non mi è mai capitato nulla di simile in vita mia». Ricapitoliamo: l'ingaggio risale a marzo 2023, a ottobre arriva il premio della Michelin, a maggio 2024 si interrompe la collaborazione. «Ho dovutore, non perché il progetto sia fallito e non mi piaccia, ma perché non miun soloin questo periodo. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, il miglior progetto che sono riuscito a realizzare in poco tempo e senza essere statoun solo centesimo».