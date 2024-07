Niente alcol nei luoghi pubblici Il pasticcio legislativo che impedisce di bere vino durante la messa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) A Udine ilin alcuni locali sarà interdetto al consumo, neanche se lo volesse il papa. Almeno in teoria, ma andiamo con ordine. Per via di un nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana di Palazzo D’Aronco, infatti le chiese della città rientrerebbero in quella lista di strutture in cui è stato imposto il divieto di consumo di bevandeiche. La città del Friuli Venezia Giulia per un soffio non è diventata il ring dove le leggi dell’uomo e quelle divine non si sono scontrate per via di un paradossi burocratico. E se davvero non si potesse piùnemmeno per celebrare la Santa, allora la crisi che riguarda il mondo enoico, è il caso di dirlo, sarebbe davvero arrivata a un passo dall’apocalisse, ma per fortuna non è così.