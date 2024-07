Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli lei replica | Mi fa paura quella foto a 200 mt da casa di Angelica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una vera e propria guerra a distanza,esplosa tra. Con la giornalista che, attraverso le pagine del Fatto Quotidiano, ha ricostruito la vicenda che vede imputato Marco Castoldi (questo il vero nome del cantante) dopo ladella cantautriceSchiatti, in arte. Un caso che ha portato Warner Music Ital a “interrompere il rapporto contrattuale in corso con”. Con ripercussioni anche in Rai, dove in autunno Castoldi avrebbe dovuto condurre un programma su Rai3 : “In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli”.