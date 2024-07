Mare Palazzo | Il 95% delle coste laziali è balneabile Dalla Regione attenzione altissima

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – “La stagione estiva sta entrando nel vivo e prosegue, come ogni anno, il monitoraggioacque del Lazio. I dati, raccolti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ci confermano uno stato di salute delbuono». Lo afferma l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport, Elena. “Arpa Lazio infatti, è bene ricordare, effettua un monitoraggio costante e continuo su tutto il litorale. Ciò che emerge è la conferma che il 95%. Di queste, l’87% ha ricevuto una valutazione eccellente, l’8% una valutazione buona, il 3% sufficiente e solo il 2% scarsa. È importante ribadire – sottolinea l’assessore – l’importanza del metodo scientifico con cui Arpa Lazio svolge il lavoro di raccolta e analisi sulla qualitàacque, andando a monitorare i tratti, sulla baseprecise indicazioni fornite dal decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 che definisce proprio i criteri per determinare il divieto di balneazione”.