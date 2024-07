Maltempo nel Nord Italia forte grandinata a Milano | pioggia e vento nel Varesotto a Como chiuso il lungolago

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pezzi di ghiaccio grandi come noci e in alcuni casi come palle da biliardo. Nella prima serata di venerdì unaha colpito. Il tutto è durato pochi minuti, mentre molte persone che si sono rifugiate sotto tendoni o balconate, o in auto nelle aree di servizio. Particolari disagi si sono verificati nella zona San Siro, dove era in corso un concerto degli Stray Kids. Nessun incidente particolare o allagamento è stato segnalato per il momento in città, a parte qualche cedimento di tegole e cornicioni. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto alcune decine di interventi: una ventina più gravi nella zona-Ovest di, e in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e anche alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta.