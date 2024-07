L' ultima dei partigiani? Resistenza al sugo | spaghettata antifascista contro la legge Calderoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Duce sosteneva che una nazione di mangiatori di spaghetti non può ripristinare la civiltà romana. Con una “pastasciutta” l'Anpi vuole fermare l'autonomia differenziata. Non la raccolta, attenzione: iassicurano che separeranno le posate di plastica dai piatti di carta, e gli va dato il giusto merito. C'è una certa eccitazione nell'aria. Gli antifascisti sono pronti, il 25 luglio da Nord a Sud festeggeranno l'81esimo anniversario della caduta del regime (ora c'è quello della Meloni da abbattere). Le avanguardie, temendo la ressa, sono già attovagliate. I LEADER A menare le forchette il capo dell'Anpi, Gianfranco Pagliaruolo (mica paglia e fieno), e all'attesissimo evento potrebbe partecipare anche Roberto Salis, il quale – folgorato sulla via di Fratoianni e Bonelli, l'irresistibile coppia della politica internazionale – da poco ha ricevuto la tessera di “amico” dell'associazione.