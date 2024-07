LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo va a ricongiungersi attardato Cavendish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) 16.21 Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) prova a portare via un gruppetto con Richard Carapaz (EF Education-Easypost), che prova poi ad andare via. 16.20 Subito dopo il ricompattamento, scatti ai piedi della Cote de Blachon. E chi prova ad andarsene? Jonas Abrahamsen, la maglia a pois, per guadagnare qualche punticino. 16.19 Intanto il secondo troncone è vicino a. 16.18 Siamo vicinissimi alla Cote de Blachon, 1500 metri al 6,9% di pendenza media. 16.16invece segnalato a due minuti di ritardo. E non sembra che vogliano spremersi per riprendere la testa della corsa. 16.14 I due si sono rimessi in strada ma sono nel secondo, che vede anche i gemelli Yates, che è in rimonta, a 25".