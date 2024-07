LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | arrivano i ventagli attacca la Visma ma Pogacar c’è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.00 E così facendo, il vantaggio del quartetto di testa è crollato fino a 23”. 15.58 Tra le vittime deivediamo Enric Mas (Movistar):davvero deludente per lo spagnolo. 15.56 E in molti hanno perso le ruote del primo troncone, composto da una cinquantina di unità. 15.55 E il gruppo si è spezzato, ma gli uomini di classifica sono tutti nel primo troncone. Meno di 60 chilometri al traguardo. 15.54 Occhio, altro vento lavorare eLease a Bike e UAE Team Emirates a mettere alla frusta il gruppo. 15.53 Il vantaggio di Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Magnus Cort (Uno-X Mobility) e Romain Gregoire (Groupama-FDJ) sta leggermente aumentando, è ora di 1’20”.