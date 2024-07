L' esperto Testori | Cure dentali accessibili a tutti aumentando efficienza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - “Rendere la cura dei denti accessibile anel nostro Paese è una tematica molto importante e può aversi grazie all'dei piani di trattamento e alla digitalizzazione.l'del trattamento si possono ridurre i costi per la popolazione, ma bisogna pensare in modo diverso e cioè che la nostra è una professione di servizio dove i guadagni dovrebbero essere commisurati al reale beneficio che noi diamo. Una regolarizzazione delle tariffe che il paziente dovrà pagare, è sicuramente benaccetta dalla popolazione”. Lo ha detto Tiziano, Adjunct Clinical Associate Professor, Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan all'Adnkronos, intervenendo oggi a Roma all'incontro ‘Odontoiatria e protesi dentaria: quali competenze e professionalità oggi e domani?' Organizzata all'Università Campus Bio-medico (Ucbm) di Roma.