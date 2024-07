L’Arabia Saudita ospiterà le prime Olimpiadi degli eSport nel 2025

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024)i primi Giochi Olimpici dinel, che da allora si terranno “regolarmente” nel regno per dodici anni. L’annuncio è arrivato oggi da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La designazione, frutto di diversi mesi di riflessione in vista dell’organizzazione di un evento così diverso dalle, deve ancora essere approvata dalla 142esima sessione del CIO, che si terrà dal 23 al 24 luglio a Parigi, alla vigilia dei Giochi 2024. “Siamo molto fortunati a poter collaborare con il Comitato Olimpico Nazionaleper i Giochi Olimpici di, perché vanta una grande, se non unica, competenza in questo campo con tutti i suoi stakeholder. Gli Olympics Games trarranno grandi benefici da questa esperienza”, ha commentato in una nota il presidente del CIO, Thomas Bach.